Российские оккупанты в течение последней недели существенно увеличили интенсивность штурмов украинских позиций в районе населенных пунктов Крынки и Малая Токмачка Запорожской области. Об этом сообщил в эфире "Мы-Украина" спикер ОТГ "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает УНН.

"В течение всей недели враг не прекращал атаковать в районе Крынок, однако его штурмы успеха не имели", - сообщил Лыховий.

По его словам за минувшие сутки на левобережье Днепра было зафиксировано пять штурмов, четыре из которых - именно в районе Крынок.

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Кроме Крынок, россияне активизировались и на Ореховском направлении.

"За минувшие сутки там было отбито семь штурмов противника на направлениях сел Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки и Роботино. Если раньше враг прибегал к тактике малых штурмовых групп, то сейчас в районе Роботинского выступления он наращивает количество личного состава, который идет в атаку и применяет мотоциклы", - отметил Лыховий.

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