Киев • УНН
За сутки произошло 85 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где зафиксировано 32 столкновения различной интенсивности.
На фронте с начала суток произошло 85 боевых столкновений. Наибольшая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.
«С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше активно действуют на Покровском направлении», - говорится в сводке.
По данным Генштаба, российский агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Со стороны Белгорода (рф) враг нанес авиаудары возле Липцев, Казачьей Лопани и Борщевой. На Харьковском направлении отбиты две атаки неподалеку Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой.
На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к нашим позициям в районах Глушковки и Петропавловки. Три атаки противника еще продолжаются неподалеку Стельмаховки, Макеевки и Песчаного. Возле последнего, а также по району Колесниковки, оккупанты сбрасывали авиабомбы, в сумме - четыре КАБа.
Враг увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Продолжаются боевые действия вблизи Невского, Макеевки и в направлении Лозовой.
На Северском направлении враг восемь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Выемки, Спирного, Переездного и Верхнекаменского. Два боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки врага в районах Клищеевки и Калиновки. За сегодня общее количество штурмовых попыток врага на направлении возросло до шести.
На Торецком направлении состоялось четыре вражеских штурма в районе Железного, где враг и сейчас атакует, и Нью Йорка. Также оккупанты бомбили Северное, Дилиевку и Торецк.
Наибольшая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 32 раза за сегодня здесь происходили столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Волчьему и Тимофеевке. Кроме того террористы нанесли три авиаудара НАРами по району Александрополя.
Продолжаются бои на Кураховском направлении, в двух локациях вблизи Красногоровки. Еще шесть штурмов наши воины успешно отбили - враг понес потери у Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.
На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций неподалеку Константиновки и Старомайорского. Вражеская штурмовая авиация нанесла удары НАРами возле Урожайного.
На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. А более полусотни неуправляемых авиаракет враг выпустил в сторону Каменского и Лобкового.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено четыре атаки врага в районе Крынок.
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