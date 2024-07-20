Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
Эксклюзив