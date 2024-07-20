Киев • УНН
Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра в Херсонской области. За минувшие сутки отражено 4 штурмовые действия россиян неподалеку Крынок, потерь позиций не допущено.
Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и в районе населенного пункта Крынки. За минувшие сутки было отражено 4 штурмовые действия россиян неподалеку от Крынок, потерь позиций не допущено. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
Нельзя сказать, что ситуация изменилась. Я еще раз подчеркну, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра Херсонской области, в том числе и в районе населенного пункта Крынки. За вчерашние сутки было отражено 4 штурмовые действия россиян неподалеку от Крынок, и там потерь позиций не допущено. Если не держаться за названия населенных пунктов, то выполнять задачи на левобережье Днепра, на островах наши подразделения продолжают
Напомним,
Ранее СМИ сообщали, что украинские подразделения отошли из Крынок в Херсонской области.