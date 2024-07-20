Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и в районе населенного пункта Крынки. За минувшие сутки было отражено 4 штурмовые действия россиян неподалеку от Крынок, потерь позиций не допущено. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Нельзя сказать, что ситуация изменилась. Я еще раз подчеркну, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра Херсонской области, в том числе и в районе населенного пункта Крынки. За вчерашние сутки было отражено 4 штурмовые действия россиян неподалеку от Крынок, и там потерь позиций не допущено. Если не держаться за названия населенных пунктов, то выполнять задачи на левобережье Днепра, на островах наши подразделения продолжают - сказал Лиховой.

Напомним,

Ранее СМИ сообщали, что украинские подразделения отошли из Крынок в Херсонской области.