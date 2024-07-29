Силы обороны за двое неполных суток поразили три танка на Гуляйпольском направлении, что свидетельствует об активизации россиян на этом направлении. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает УНН.

"Если говорить в целом об операционной зоне ОСУВ "Таврия", то по сравнению с другими участками фронта немного боевых столкновений. За минувшие сутки их было 6, но есть существенные изменения. После длительной паузы у нас произошли боевые столкновения с россиянами на Гуляйпольском направлении, когда противник прибегал к 2 штурмовым попыткам с разных направлений, в частности из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя. Об этом говорили в некоторых анонсах, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но по данным нашей разведки это продолжение тактики небольших штурмовых действий, так как общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", - сказал Лыховий.

Он отметил, что россияне набрались дерзости и вчера пытались штурмовать с применением двух танков и еще одного багги силами одного отделения.

"Один из этих танков был поражен и уничтожен, россияне отступили. Успеха на Гуляйпольском направлении не имели. Уже сегодня наши войска, продолжая охоту за российскими танками, так же на Гуляйпольском направлении поразили, повредили еще два танка неустановленного типа, которые еще предстоит разведке установить, но три танка за двое неполных суток на Гуляйпольском направлении это существенный показатель и он привлекает внимание, что именно это Гуляйпольское направление несколько активизировалось", - добавил Лыховий.

Напомним

С начала суток на фронте уже произошло 99 боевых столкновений. Основные усилия враг прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях.