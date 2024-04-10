Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 4,3% в феврале, а цены выросли на 0,5% в месячном измерении, что обусловлено снижением цен на сырые продукты питания и топливо из-за таких временных факторов, как высокий урожай, мягкая зима и транспортная блокада западных границ.