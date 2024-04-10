Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  102774 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  102828 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  106027 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  103558 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  81431 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114658 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114950 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114278 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108072 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113464 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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9 апреля 2024, 13:31  •  158280 просмотра
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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  377244 просмотра
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4 апреля 2024, 15:10  •  397865 просмотра
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Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  455643 просмотра

Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских беспилотников во многих регионах страны.

Война •   •  8916 просмотра
Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 4,3% в феврале, а цены выросли на 0,5% в месячном измерении, что обусловлено снижением цен на сырые продукты питания и топливо из-за таких временных факторов, как высокий урожай, мягкая зима и транспортная блокада западных границ.

Экономика •   •  10272 просмотра
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами

Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 119 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотники.

Общество •   •  10634 просмотра
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами

Вражеские беспилотники движутся с Херсонщины в северо-западном направлении

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении группы вражеских беспилотников, которые двигались из Херсонской области в северо-западном направлении.

Война •   •  13799 просмотра
Вражеские беспилотники движутся с Херсонщины в северо-западном направлении

Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"

Через несколько недель россия будет превосходить Украину в артиллерии в соотношении 10 к 1, говорится в заявлении командующего Вооруженными силами США в Европе Кристофера Каволи к Конгрессу, в котором он призвал срочно выделить средства на помощь Украине.

Война •   •  14999 просмотра
Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"

В Киеве установили новые температурные рекорды

9 апреля Киев пережил чрезвычайно теплый день, установив новые температурные рекорды с максимальной температурой воздуха 25,3°C и среднесуточной температурой 19,0°C, что превзошло предыдущие рекорды 1972 года.

Киев •   •  14058 просмотра
В Киеве установили новые температурные рекорды

Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров

Российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству: с начала апреля в Мелитополе уже захвачено 60 квартир и домов.

Война •   •  19487 просмотра
Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров

ВСУ предупреждают об угрозе БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных ударах вражеских беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях.

Война •   •  16116 просмотра
ВСУ предупреждают об угрозе БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях

Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка

4-летняя девочка получила осколочное ранение спины и контузию в результате российского ракетного обстрела Одесского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок, и еще 14 получили ранения.

Война •   •  17487 просмотра
Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка

"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем

Украина и ЕС работают на всех уровнях над усилением противовоздушной обороны Украины путем поиска дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

Война •   •  18172 просмотра
"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем