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Враг атаковал Запорожье, ранены пять человек, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили пять человек, включая 10-летнего ребенка. Из-за обстрела загорелась автостоянка, где загорелись десятки автомобилей.

Враг атаковал Запорожье, ранены пять человек, среди них ребенок

Враг атаковал Запорожье, ранения получили пять человек, среди них — 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне атаковали Запорожье... Из-за вражеского обстрела горит автостоянка. Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируют 

- сообщил Федоров.

По его словам, в результате вражеского удара по Запорожью ранения получили 5 человек. 

Среди них — 10-летний ребенок, который находится под наблюдением врачей.

россияне ударили по Запорожью - повреждены терминал, многоэтажка и фитнес-центр02.07.26, 18:09 • 3144 просмотра

Антонина Туманова

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