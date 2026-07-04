Враг атаковал Запорожье, ранены пять человек, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили пять человек, включая 10-летнего ребенка. Из-за обстрела загорелась автостоянка, где загорелись десятки автомобилей.
Враг атаковал Запорожье, ранения получили пять человек, среди них — 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Россияне атаковали Запорожье... Из-за вражеского обстрела горит автостоянка. Загорелись десятки автомобилей. Пожар уже ликвидируют
По его словам, в результате вражеского удара по Запорожью ранения получили 5 человек.
Среди них — 10-летний ребенок, который находится под наблюдением врачей.
россияне ударили по Запорожью - повреждены терминал, многоэтажка и фитнес-центр02.07.26, 18:09 • 3144 просмотра