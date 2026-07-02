россияне ударили по Запорожью - повреждены терминал, многоэтажка и фитнес-центр

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

российские оккупанты нанесли ряд ударов по Запорожью в четверг, 2 июля. Был поражен терминал логистической компании, а также повреждены многоэтажка и здание фитнес-центра, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На данный момент известно о четырех пострадавших. Также в сети появились фото и видео последствий вражеских атак.

Напомним

российская атака в Киеве унесла жизни уже 21 человека. Пострадали 85 человек, из них 2 детей.