россияне ударили по Запорожью - повреждены терминал, многоэтажка и фитнес-центр
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Запорожье 2 июля, ударив по терминалу логистической компании. Повреждены многоэтажка и фитнес-центр, пострадали четыре человека.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
российские оккупанты нанесли ряд ударов по Запорожью в четверг, 2 июля. Был поражен терминал логистической компании, а также повреждены многоэтажка и здание фитнес-центра, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
На данный момент известно о четырех пострадавших. Также в сети появились фото и видео последствий вражеских атак.
Напомним
российская атака в Киеве унесла жизни уже 21 человека. Пострадали 85 человек, из них 2 детей.