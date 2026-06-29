Враг атаковал объект инфраструктуры в Кропивницком - спасатели тушили пожар пол ночи
Киев • УНН
Вечером россияне обстреляли объект инфраструктуры в Кропивницком, возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, погибших и пострадавших нет.
Накануне вечером враг атаковал Кировоградскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
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Отмечается, что под обстрел попал один из объектов инфраструктуры в г. Кропивницкий, в результате чего возник пожар.
Спасатели ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет
В свою очередь начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал, что целью россиян стало одно из предприятий.
В результате атаки возник пожар. Спасатели работали пол ночи и успешно ликвидировали возгорание. Самое главное - обошлось без погибших и пострадавших
Напомним
20 июня в результате вражеской дроновой атаки на Кропивницкий был поврежден жилой дом. На месте происшествия вспыхнул пожар.
Российские войска атаковали Кропивницкий район: возникли пожары на трех объектах - ГСЧС17.09.25, 07:51 • 5238 просмотров