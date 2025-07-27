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Враг атаковал Никопольщину более 15 раз за день: пострадал человек

Киев • УНН

 • 384 просмотра

27 июля российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. В результате атак на Никопольщине пострадал 54-летний мужчина, зафиксированы повреждения жилья и инфраструктуры.

Враг атаковал Никопольщину более 15 раз за день: пострадал человек

27 июля российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никопольском районе из-за вражеского обстрела пострадал 54-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь. Восстанавливаться будет дома

- говорится в сообщении.

Всего за день район пережил более полутора десятков атак – на Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады. По ним противник бил fpv-дронами и из тяжелой артиллерии.

Произошло несколько возгораний. Горели дома местных жителей и сухостой. Повреждены девятиэтажка, общежитие учебного заведения и 5 автомобилей.

Неспокойно было также в Межевской, Покровской и Великомихайловской громадах Синельниковского района. Туда россияне направили БпЛА и КАБы.

Обошлось без раненых. Однако есть разрушения. Огнем охватило одно из помещений сельхозпредприятия, на частных подворьях – дом и крыша летней кухни. Задело дом, газопровод, машину.

Напомним

В Днепре 26 июля в результате ночной атаки РФ погибли три человека, среди них 21-летняя девушка, которая умерла в больнице. Шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Каменском повреждены многоэтажки и учебное заведение.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Украина
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