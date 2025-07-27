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Ворог атакував Нікопольщину понад 15 разів за день: постраждала людина

Київ • УНН

 • 768 перегляди

27 липня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак на Нікопольщині постраждав 54-річний чоловік, зафіксовано пошкодження житла та інфраструктури.

Ворог атакував Нікопольщину понад 15 разів за день: постраждала людина

27 липня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

На Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав 54-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Відновлюватися буде вдома

- йдеться у повідомленні.

Загалом за день район пережив понад півтора десятка атак – на Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. По них противник бив fpv-дронами й з важкої артилерії.

Сталося декілька займань. Горіли оселя місцевих і сухостій. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти та 5 авто.

Неспокійно було також у Межівській, Покровській та Великомихайлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БпЛА та КАБи.

Минулося без поранених. Втім, є руйнування. Вогнем охопило одне з приміщень сільгосппідприємства, на приватних подвір'ях – будинок і дах літньої кухні. Зачепило дім, газогін, машину.

Нагадаємо

У Дніпрі 26 липня внаслідок нічної атаки рф загинули троє людей, серед них 21-річна дівчина, яка померла в лікарні. Шестеро осіб постраждали, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Кам'янському пошкоджено багатоповерхівки та навчальний заклад.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Україна
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