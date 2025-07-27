Ворог атакував Нікопольщину понад 15 разів за день: постраждала людина
Київ • УНН
27 липня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак на Нікопольщині постраждав 54-річний чоловік, зафіксовано пошкодження житла та інфраструктури.
27 липня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
На Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав 54-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Відновлюватися буде вдома
Загалом за день район пережив понад півтора десятка атак – на Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. По них противник бив fpv-дронами й з важкої артилерії.
Сталося декілька займань. Горіли оселя місцевих і сухостій. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти та 5 авто.
Неспокійно було також у Межівській, Покровській та Великомихайлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували БпЛА та КАБи.
Минулося без поранених. Втім, є руйнування. Вогнем охопило одне з приміщень сільгосппідприємства, на приватних подвір'ях – будинок і дах літньої кухні. Зачепило дім, газогін, машину.
Нагадаємо
У Дніпрі 26 липня внаслідок нічної атаки рф загинули троє людей, серед них 21-річна дівчина, яка померла в лікарні. Шестеро осіб постраждали, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Кам'янському пошкоджено багатоповерхівки та навчальний заклад.