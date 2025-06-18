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Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде из РСЗО

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

В Сумской громаде после 21:00 зафиксировано несколько взрывов. По предварительной информации, атака велась из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады. К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде из РСЗО

Сегодня, 18 июня, после 21:00 российские войска совершили обстрел окрестностей Сумской громады, атака велась из РСЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00. Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации – это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады

- говорится в сообщении.

Григоров также отметил, что обошлось без пострадавших.

Напомним

16 июня россияне дважды атаковали дронами город Сумы, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. К счастью, обошлось без жертв среди населения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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