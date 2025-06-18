Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде из РСЗО
Киев • УНН
В Сумской громаде после 21:00 зафиксировано несколько взрывов. По предварительной информации, атака велась из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сегодня, 18 июня, после 21:00 российские войска совершили обстрел окрестностей Сумской громады, атака велась из РСЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00. Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации – это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады
Григоров также отметил, что обошлось без пострадавших.
Напомним
16 июня россияне дважды атаковали дронами город Сумы, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. К счастью, обошлось без жертв среди населения.