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Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Сумській громаді з РСЗВ

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

У Сумській громаді зафіксовано декілька вибухів після 21:00. За попередньою інформацією, атака велася з РСЗВ дальньої дії по околицях громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Сумській громаді з РСЗВ

Сьогодні, 18 червня, після 21:00 російські війська здійснили обстріл околиць Сумської громади, атака велася з РСЗВ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру у Сумській громаді після 21:00. Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією – це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади

- йдеться у повідомленні.

Григоров також зазначив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

16 червня росіяни двічі атакували дронами місто Суми, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Суми
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