Враг атаковал два района Днепропетровщины: обстрелы Никопольщины и Криворожья

Армия РФ в ночь на 12 августа атаковала два района Днепропетровской области и била из артиллерии. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

До полуночи продолжал целиться по Никопольщине. Ударил и с самого утра. Попал по Никополю, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

Под ударом также была Грушевская община, что на Криворожье.

Прошло без погибших и пострадавших.

Дополнение

По данным главы ОГА, пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме.

Окупанти здійснили 357 атак на 11 населених пунктів Запорізької області