Враг атаковал два района Днепропетровщины: обстрелы Никопольщины и Криворожья
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Атаки продолжались до полуночи и возобновились утром, но обошлось без жертв и пострадавших.
Армия РФ в ночь на 12 августа атаковала два района Днепропетровской области и била из артиллерии. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
До полуночи продолжал целиться по Никопольщине. Ударил и с самого утра. Попал по Никополю, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.
Под ударом также была Грушевская община, что на Криворожье.
Прошло без погибших и пострадавших.
Дополнение
По данным главы ОГА, пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме.
Окупанти здійснили 357 атак на 11 населених пунктів Запорізької області12 августа 2024, 04:03 • 16132 просмотра