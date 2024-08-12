Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 357 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, БпЛА, РСЗО и артобстрелы, повредив инфраструктуру, но без жертв среди мирного населения.
В течение суток оккупанты 357 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
▪️Війська рф осуществили авиационные удары по Лобковому и Новоандреевке.
▪️223 БпЛА различной модификации атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Полтавку.
▪️ 9 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоданиловку.
▪️123 артобстрелы нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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