Пожар на Запорожской АЭС: угроза усиливается из-за действий оккупантов

По имеющейся информации, 11 августа 2024 года около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования. Несмотря на серьезность происшествия, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации станции не выявлено. Радиоактивные выбросы и сбросы не превышают контрольных уровней. Об этом сообщили в Энергоатоме, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вероятная причина - халатность рашистских оккупантов, или сознательный поджог градирни орками.

Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Известно, что российские оккупанты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили.

Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.

Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.

В то же время, сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет.

Использование рашистами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору - Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию. говорится в сообщении Энергоатома.

У ДСНС поінформували про радіаційну ситуацію в Україні станом на північ 12 серпня