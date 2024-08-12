В ГСЧС проинформировали о радиационной ситуации в Украине по состоянию на полночь 12 августа

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА 15 часов назад • 96285 просмотра

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога 24 часа назад • 108232 просмотра

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части 9 августа 2024, 16:03 • 59134 просмотра

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат 9 августа 2024, 14:44 • 56393 просмотра