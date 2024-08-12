В ГСЧС проинформировали о радиационной ситуации в Украине по состоянию на полночь 12 августа
Киев • УНН
ГСЧС сообщает о стабильной радиационной ситуации в Украине по состоянию на 00:00 12 августа. Возле Запорожской АЭС изменений не обнаружено, техногенных радионуклидов не зафиксировано. Мониторинг продолжается.
По состоянию на 00:00 радиационная ситуация на территории Украины стабильная - превышений не зафиксировано. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не выявлено. Радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксировано.
Посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.
У МВС повідомили про радіаційний стан біля Запорізької АЕС11 августа 2024, 19:41 • 25513 просмотров