Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях - ГПСУ

На Сумщине и Харьковщине оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы, с одной из которых недавно украинские пограничники вступили в бой, сообщили в Государственной пограничной службе, передает УНН.

Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы на Сумщине и Харьковской области. Одну из последних групп разоблачили в Сумской области. Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны диверсанты были выбиты за линию государственной границы. Чтобы эффективно противодействовать вражеским ДРГ, подразделения, которые защищают участок границы с рф, совместно тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что к охране границы привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются различные тактики, позволяющие своевременно выявлять и обезвреживать врага.

Напомним,

В Сумской области за прошедшие сутки украинские пограничники вступили в бой с представителями диверсионно-разведывательной группы рф.