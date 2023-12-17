Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях - ГПСУ
Киев • УНН
Недавно украинские пограничники отбили атаку российской диверсионной группы в Сумской области и выбили диверсантов за пределы государственной границы.
На Сумщине и Харьковщине оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы, с одной из которых недавно украинские пограничники вступили в бой, сообщили в Государственной пограничной службе, передает УНН.
Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы на Сумщине и Харьковской области. Одну из последних групп разоблачили в Сумской области. Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны диверсанты были выбиты за линию государственной границы. Чтобы эффективно противодействовать вражеским ДРГ, подразделения, которые защищают участок границы с рф, совместно тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями
Детали
Отмечается, что к охране границы привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются различные тактики, позволяющие своевременно выявлять и обезвреживать врага.
Напомним,
В Сумской области за прошедшие сутки украинские пограничники вступили в бой с представителями диверсионно-разведывательной группы рф.
Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях - ГПСУ
Недавно украинские пограничники отбили атаку российской диверсионной группы в Сумской области и выбили диверсантов за пределы государственной границы.
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