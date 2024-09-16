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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 07:29  •  12074 просмотра

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Российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области 15 сентября. В результате атак погиб 1 человек, 7 ранены, повреждены десятки жилых домов и инфраструктурных объектов.

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 15 сентября. Армия рф открывала огонь по региону 21 раз. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

За 15 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Покровске. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в Telegram. 

По словам главы ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 16 сентября выглядит следующим образом: 

  • Покровский район. В Курахово повреждены 12 частных домов. В Мирнограде повреждено админздание. В Покровске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 инфраструктурных объекта и хозяйственная постройка. В Новоэкономичном Гродовской громады повреждено 15 домов.
  • Краматорский район. В Лимане повреждены 2 админздания и нежилое помещение. В Николаевке ранены 3 человека, повреждены 11 многоэтажек, магазин и 2 админздания. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.
  • Бахмутский район. В Северске разрушены 10 домов, повреждены еще 4. В Часовоярской громаде ранены, повреждены 10 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 423 человека, в том числе 98 детей.

У Харкові через влучання КАБом пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, в області за добу 47 постраждалих та один загиблий16 сентября 2024, 06:07 • 25834 просмотра

Татьяна Краевская

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