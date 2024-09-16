Ворог 21 раз обстріляв населені пункти Донеччини: один загиблий та 7 поранених
Київ • УНН
Російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області 15 вересня. Внаслідок атак загинула 1 людина, 7 поранено, пошкоджено десятки житлових будинків та інфраструктурних об'єктів.
Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області минулої доби, 15 вересня. Армія рф відкривала вогонь по регіону 21 раз. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 15 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Покровську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення
За словами очільника ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 16 вересня виглядає таким чином:
- Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 приватних будинків. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Покровську 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти і господарчу споруду. В Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 15 будинків.
- Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 адмінбудівлі і нежитлове приміщення. У Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено 11 багатоповерхівок, крамницю і 2 адмінбудівлі. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.
- Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 10 будинків, пошкоджено ще 4. У Часовоярській громаді поранено, пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 98 дітей.
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