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У Харкові через влучання КАБом пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, в області за добу 47 постраждалих та один загиблий

У Харкові через влучання КАБом пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, в області за добу 47 постраждалих та один загиблий

Київ • УНН

 • 29744 перегляди

Внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу постраждало 47 людей, одна загинула. У Харкові через влучання КАБом пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, 43 особи постраждали.

47 людей постраждали, ще одна загинула внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області за добу. Зокрема через влучання КАБом у Харкові загинула одна людина та 43 постраждали,  пошкоджено 22 багатоквартирні будинки.  Вранці 16 вересня росіяни обстріляли Піски - Радьківські. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Очільник ОВА розповів про ворожі обстріли за добу: 

  • 15:30 Немишлянський район, м. Харків. Влучання в 12-ти поверховий житловий будинок.  Пошкоджено 22 багатокварирні будинки. Пошкоджено 20 автівок. Постраждали 43 особи (з них 4 дитини). Загинула одна людина — дані встановлюються.
  •  16 вересня 05:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Піски - Радьківські. Внаслідок обстрілу загорання складського приміщення. Постраждала 76-річна жінка.
  •  20:35 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Стогнії, за межами. Горіла трава на площі 10 га.
  •  18:05 м. Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону було уражено автомобіль.
  •  16:00 м. Куп'янськ. Зафіксовано 3 влучання КАБ у місті та 4 влучання на північних околицях міста. Отримали поранення один чоловік та дві жінки.
  •  15:55 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 м.кв.
  •  15:42 Харківський р-н, с Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1га. та ферма.
  •  15:30 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Верхній Салтів. Внаслідок обстрілу горів будинок, господарча споруда, та трава на площі 10 га.
  •  14:10 Ізюмський р-н., Балаклійська громада, с. Вербівка. Внаслідок обстрілу горіли дві  господарчі споруди, трава на площі 10 Га .
  •  14:02 Харківський р-н, Циркунівська громада, с. Циркуни. Горіли дві господарчі споруди, недіючий магазин, недіюча АЗС та трава на площі 7 Га. Знищено: магазин, ангар, металевий контейнер та господарчу споруду.
  •  13:10 Куп'янський, р-н., Кіндрашівська громада, с. Кіндрашівка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га.
  •  12:05 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок та господарчі споруди.
  •  11:37 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 Га.

Окупанти вдарили по Харкові: зросла кількість постраждалих до 43 осіб16.09.24, 02:44 • 99451 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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