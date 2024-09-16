В Харькове из-за попадания КАБом повреждены 22 многоквартирных дома, в области за сутки 47 пострадавших и один погибший
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки пострадали 47 человек, один погиб. В Харькове из-за попадания КАБом повреждены 22 многоквартирных дома, 43 человека пострадали.
47 человек пострадали, еще один погиб в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области за сутки. В частности из-за попадания КАБом в Харькове погиб один человек и 43 пострадали, повреждены 22 многоквартирных дома. Утром 16 сентября россияне обстреляли Пески - Радьковские. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Глава ОВА рассказал о вражеских обстрелах за сутки:
- 15:30 Немышлянский район, г. Харьков. Попадание в 12-ти этажный жилой дом. Повреждены 22 многоквартирных дома. Повреждено 20 автомобилей. Пострадали 43 человека (из них 4 ребенка). Погиб один человек - данные устанавливаются.
- 16 сентября 05:30 Изюмский р-н., Боровская ТГ., с. Пески - Радьковские. В результате обстрела возгорание складского помещения. Пострадала 76-летняя женщина.
- 20:35 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Стогнии, за пределами. Горела трава на площади 10 га.
- 18:05 м. Купянск. В результате попадания FPV-дрона был поражен автомобиль.
- 16:00 м. Купянск. Зафиксировано 3 попадания КАБ в городе и 4 попадания на северных окраинах города. Получили ранения один мужчина и две женщины.
- 15:55 Изюмский р-н, Боровская громада, с. Шийковка. В результате обстрела горела трава на площади 500 м.кв.
- 15:42 Харьковский р-н, с Русская Лозовая. В результате обстрела горела трава на площади 1га. и ферма.
- 15:30 Чугуевский р-н, Старосалтовская громада, с. Верхний Салтов. В результате обстрела горел дом, хозяйственная постройка, и трава на площади 10 га.
- 14:10 Изюмский р-н., Балаклейская громада, с. Вербовка. В результате обстрела горели две хозяйственные постройки, трава на площади 10 Га.
- 14:02 Харьковский р-н, Циркуновская громада, с. Циркуны. Горели две хозяйственные постройки, недействующий магазин, недействующая АЗС и трава на площади 7 Га. Уничтожено: магазин, ангар, металлический контейнер и хозяйственную постройку.
- 13:10 Купянский, р-н., Кондрашевская громада, с. Кондрашевка, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 5 га.
- 12:05 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Сеньково. В результате обстрела горел жилой дом и хозяйственные постройки.
- 11:37 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела горела трава на площади 1 Га.
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