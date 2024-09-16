Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Из-за вражеского обстрела возросло количество пострадавших в Харькове до 43 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В Харькове в результате обстрела пострадали 43 человека, среди них четверо детей в возрасте 1, 4, 12 и 13 лет. Трагически погибла женщина, жительница дома, тело которой нашли на 9-м этаже во время поисковых работ.

На месте обстрела развернут штаб Национальной полиции. Граждане, которые ищут родных, могут сдать образцы ДНК для идентификации тел, которые могут быть найдены на месте трагедии.

Полиция уже получила 75 заявлений от пострадавших о повреждении имущества и автомобилей, а также о пропавшей без вести женщине. Следователи продолжают работать на месте происшествия до утра, принимая обращения от людей, которые потеряли связь с родными.

У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу до 42 осіб, з-під завалів витягли тіло літньої людини