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Окупанти вдарили по Харкові: зросла кількість постраждалих до 43 осіб

Окупанти вдарили по Харкові: зросла кількість постраждалих до 43 осіб

Київ • УНН

 • 99451 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові постраждали 43 людини, серед них четверо дітей. Загинула одна жінка. Поліція розгорнула штаб на місці події та приймає заяви від постраждалих.

Через ворожий обстріл зросла кількість постраждалих у Харкові до 43 осіб. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

У Харкові внаслідок обстрілу постраждали 43 людини, серед них четверо дітей віком 1, 4, 12 і 13 років. Трагічно загинула жінка, мешканка будинку, тіло якої знайшли на 9-му поверсі під час пошукових робіт.

На місці обстрілу розгорнуто штаб Національної поліції. Громадяни, які шукають рідних, можуть здати зразки ДНК для ідентифікації тіл, що можуть бути знайдені на місці трагедії.

Поліція вже отримала 75 заяв від постраждалих щодо пошкодження майна та автомобілів, а також про зниклу безвісти жінку. Слідчі продовжують працювати на місці події до ранку, приймаючи звернення від людей, які втратили зв’язок із рідними.

У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу до 42 осіб, з-під завалів витягли тіло літньої людини15.09.24, 21:17 • 38759 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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