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У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу до 42 осіб, з-під завалів витягли тіло літньої людини

У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу до 42 осіб, з-під завалів витягли тіло літньої людини

Київ • УНН

 • 38759 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові постраждало 42 людини, серед яких четверо дітей. На 9-му поверсі виявлено тіло загиблої, ймовірно 94-річної жінки.

У Харкові кількість постраждалих зросла до 42 людини, зокрема четверо дітей. На 9-му поверсі виявили тіло загиблої, ймовірно 94-річної жінки. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Сьогодні о 19:01 пожежу, що охопила площу 600 квадратних метрів, вдалося локалізувати. Інцидент стався в Харкові, де внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки та 19 автомобілів.

За попередніми даними, кількість постраждалих збільшилася до 42 осіб. Серед них – четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 і 13 років та 4-річна дівчинка.

На місці продовжуються гасіння пожежі, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що рятувальники на 9-му поверсі будинку деблокували тіло загиблої особи. Через майже повне згоряння ідентифікувати загиблого наразі неможливо. Планується проведення ДНК-експертизи. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка зникла безвісти після влучання російської авіабомби.

Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зросла до 36 людей 15.09.24, 17:57 • 29259 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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