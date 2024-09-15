Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Харькове пострадали 42 человека, среди которых четверо детей. На 9-м этаже обнаружено тело погибшей, вероятно 94-летней женщины.
В Харькове количество пострадавших возросло до 42 человек, в том числе четверо детей. На 9-м этаже обнаружили тело погибшей, вероятно 94-летней женщины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня в 19:01 пожар, охвативший площадь 600 квадратных метров, удалось локализовать. Инцидент произошел в Харькове, где в результате вражеского обстрела повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и 19 автомобилей.
По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до 42 человек. Среди них - четверо детей: трое мальчиков в возрасте 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.
На месте продолжаются тушение пожара, разбор завалов и аварийно-спасательные работы.
Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что спасатели на 9-м этаже дома деблокировали тело погибшего. Из-за почти полного сгорания идентифицировать погибшего пока невозможно. Планируется проведение ДНК-экспертизы. Вероятно, это 94-летняя женщина, которая пропала без вести после попадания российской авиабомбы.
Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зросла до 36 людей 15 сентября 2024, 14:57 • 22987 просмотров