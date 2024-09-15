В Харькове количество пострадавших возросло до 42 человек, в том числе четверо детей. На 9-м этаже обнаружили тело погибшей, вероятно 94-летней женщины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в 19:01 пожар, охвативший площадь 600 квадратных метров, удалось локализовать. Инцидент произошел в Харькове, где в результате вражеского обстрела повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и 19 автомобилей.

По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до 42 человек. Среди них - четверо детей: трое мальчиков в возрасте 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

На месте продолжаются тушение пожара, разбор завалов и аварийно-спасательные работы.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что спасатели на 9-м этаже дома деблокировали тело погибшего. Из-за почти полного сгорания идентифицировать погибшего пока невозможно. Планируется проведение ДНК-экспертизы. Вероятно, это 94-летняя женщина, которая пропала без вести после попадания российской авиабомбы.

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