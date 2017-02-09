ВР изменила процедуру получения полномочий сельских, поселковых и городских голов

Законопроектом устанавливается, что полномочия новоизбранного сельского, поселкового, городского головы начинаются с момента принесения им присяги в соответствии с Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления» на пленарном заседании соответствующего сельского, поселкового, городского совета, на котором соответствующей территориальной избирательной комиссией были объявлены решение по его избранию и регистрации.

Напомним, 9 февраля Верховная Рада установила срок полномочий старосты . Парламентарии поддержали соответствующий законопроект во втором чтении и в целом.

Законопроект определяет, что староста является выборным должностным лицом местного самоуправления.

Предполагается, что староста избирается жителями села, поселка (сел, поселков), расположенного на территории соответствующего старостинского округа, на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования в порядке, определенном законом, и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.