ВР змінила процедуру набуття повноважень сільських, селищних та міських голів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада змінила процедуру набуття повноважень сільських, селищних та міських голів. Парламентарі 238 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом встановлюється, що повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.
Нагадаємо, 9 лютого Верховна Рада встановила термін повноважень старости. Парламентарі підтримали відповідний законопроект у другому читанні та в цілому.
Законопроект визначає, що староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
Передбачається, що староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.