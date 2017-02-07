ВР отправила на повторное чтение законопроект о передаче полномочий защиты заповедников местной власти
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о завершении передачи полномочий по охране заповедников органам местного самоуправления. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривается завершить процедуру передачи полномочий по охране заповедников органам местного самоуправления.
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По информации министерства экологии незавершенность процедуры передачи полномочий, в частности способствовала браконьерской вырубке лесов.
Напомним, МИД осудил осквернение мемориалов в заповеднике "Быковнянские могилы" .