ВР відправила на повторне читання законопроект щодо передачі повноважень захисту заповідників місцевій владі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про завершення передачі повноважень щодо охорони заповідників органам місцевого самоврядування. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається завершити процедуру передачі повноважень щодо охорони заповідників органам місцевого самоврядування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС висловило протест у зв’язку із зазіханнями на заповідник "Херсонес Таврійський"
За інформацією міністерства екології незавершеність процедури передачі повноважень, зокрема сприяла бракон'єрській рубці лісів.
Нагадаємо, МЗС засудило осквернення меморіалів в заповіднику "Биківнянські могили".