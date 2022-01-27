ВР приняла закон об укреплении теробороны: в профильном комитете говорят, разрешили добровольцам стрелять не только из личного оружия

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Верховная Рада в четверг, 27 января, приняла изменения в некоторые законодательные акты относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302), что касается укрепления территориальной обороны, пишет УНН.

За законопроект во втором чтении и в целом нардепы отдали 278 голосов.

Цитата:

"... приняли во втором чтении изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" (законопроект №6302). Этим законопроектом, в частности, предоставляется возможность членам добровольческих формирований территориальных общин использовать не только личное охотничье оружие и стрелковое, но и другое, вооружение гораздо серьезнее. Обеспечение таким вооружением будет осуществляться по решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - написал после принятия законопроекта народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook.

"Теперь учим добровольцев стрелять из Javelin, NLAW и Stinger, когда получим их", - добавил Костенко.

Детали

Законом:

  • урегулируется вопрос полномочий Кабинета министров Украины и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения;
  • уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных сил Украины, в том числе Командования Сил специальных операций ВСУ, которое является организатором движения сопротивления;
  • урегулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, что проходят военную службу во время личного периода;
  • урегулируется вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины во время введения правового режима военного положения.

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины в июле.

18 января в Минобороны сообщили, что в составе Сил территориальной обороны ВСУ (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). И что развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа.

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