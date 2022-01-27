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ВР ухвалила закон про зміцнення тероборони: у профільному комітеті кажуть, дозволили добровольцям стріляти не лише з особистої зброї

ВР ухвалила закон про зміцнення тероборони: у профільному комітеті кажуть, дозволили добровольцям стріляти не лише з особистої зброї

Київ • УНН

 • 25157 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Верховна Рада у четвер, 27 січня, ухвалила зміни до деяких законодавчих актів щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (№ 6302), що стосується зміцнення територіальної оборони, пише УНН.

За законопроект у другому читанні та в цілому нардепи віддали 278 голосів.

Цитата:

"... прийняли у другому читанні зміни до Закону України "Про основи національного спротиву" (законопроект №6302). Цим законопроектом, зокрема, надається можливість членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати не тільки особисту мисливську зброю та стрілецьку, а й інше, набагато серйозніше озброєння. Забезпечення таким озброєнням буде здійснюватися за рішенням Головнокомандувача Збройних сил України", - написав після ухвалення законопроекту народний депутат, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у Facebook.

"Тепер вчимо добровольців стріляти з Javelin, NLAW та Stinger, коли отримаємо їх", - додав Костенко.

Деталі

Законом:

  • урегульовується питання повноважень Кабінету міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;
  • уточнюються повноваження органів військового управління Збройних сил України, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, яке є організатором руху опору;
  • урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду;
  • урегульовується питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.

Контекст

Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 “Про основи національного спротиву”.

Окрім того, нардепи підтримали законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону “Про основи національного спротиву”. Чисельність ЗСУ буде збільшена до 261 тисячі осіб.

Президент Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у липні.

18 січня у Міноборони повідомили, що у складі Сил територіальної оборони ЗСУ (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район). І що розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.

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