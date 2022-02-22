ВР одобрила заявление в связи с признанием РФ независимости "ЛДНР”

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Верховная Рада приняла Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Из присутствующих в зале 344 нардепов, “за” проголосовали 336 нардепов, воздержались — 3. Не голосовали — 5.

В постановлении осуждается резкое ухудшение ситуации безопасности вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины, обращается внимание международного сообщества на отсутствие юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и содержится призыв к ней безотлагательно принять все необходимые меры для отмены своих противоправных решений, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также устранение всех последствий, которые повлекли такие действия РФ.

“Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования международного вооруженного конфликта”, — отмечается в тексте заявления.

В заявлении отмечается, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым и Севастополь являются украинскими. ВР призывает международные организации и правительства других государств не признавать независимость незаконных образований на территории Донбасса.

Кроме того, в заявлении нардепы отмечают, что ВР:

* Осуждает и возлагает ответственность на Российскую Федерацию за резкое ухудшение ситуации безопасности, массовую дезинформацию и пропаганду, которые приняла Российская Федерация с целью создания надуманного повода для принятия решения о признании незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

* Поддерживает направленный по поручению Президента Украины официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации относительно неотложных действий для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины;

* Поддерживает инициативу Президента Украины о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН (Саммит безопасности) с участием Украины с целью предоставления ей реальных гарантий безопасности и обеспечения незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности ООН для эффективной деэскалации и оказание реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ;

* Призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи решительно осудить это решение Российской Федерации как незаконное.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может состояться "в любое время".

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

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