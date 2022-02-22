ВР схвалила заяву у зв’язку з визнанням РФ незалежності “ЛДНР”

Деталі

З присутніх у залі 344 нардепів, “за” проголосували 336 нардепів, утрималися — 3. Не голосували — 5.

У постанові засуджується різке погіршення безпекової ситуації вздовж лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях України, звертається увага міжнародної спільноти на відсутність юридичних наслідків ухваленого Російською Федерацією рішення та міститься заклик до неї невідкладно вжити усіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення усіх наслідків, які спричинили такі дії РФ.

“Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулюванню міжнародного збройного конфлікту”, — зазаначається у тексті заяви.

У заяві наголошується, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим та Севастополь є українськими. ВР закликає міжнародній організації та уряди інших держав не визнавати незалежність незаконних утворень на території Донбасу.

Крім того, у заяві нардепи наголошують, що ВР:

• засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей;

• підтримує направлений за дорученням Президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України;

• підтримує ініціативу Президента України про скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради Безпеки ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів;

• закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації як незаконне.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".