ВР рассмотрела уже первую тысячу поправок в Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Народные депутаты во время пленарного заседания Верховной Рады завершили рассмотрение первой из более 4 тысяч поправок к проекту Избирательного кодекса, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты довольно быстро проходят поправки, поскольку подавляющее большинство парламентариев не принимает участия в заседаниях и обсуждении поправок - как правило, голосует по поправках не более 20-30 нардепов.
Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.
Ранее Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля, перед внеочередными выборами в парламент.