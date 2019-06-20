ВР рассмотрела уже первую тысячу поправок в Избирательный кодекс

Народные депутаты довольно быстро проходят поправки, поскольку подавляющее большинство парламентариев не принимает участия в заседаниях и обсуждении поправок - как правило, голосует по поправках не более 20-30 нардепов.

Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.

Ранее Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля, перед внеочередными выборами в парламент.