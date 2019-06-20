ВР розглянула вже першу тисячу поправок до Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Народні депутати під час пленарного засідання Верховної Ради завершили розгляд першої з понад 4 тисяч поправок до проекту Виборчого кодексу, передає кореспондент УНН.
Народні депутати доволі швидко рухаються по поправках, оскільки переважна більшість парламентарів не бере участь у засіданнях і обговоренні поправок – як правило, голосує по поправках не більше 20-30 нардепів.
Нагадаємо, як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, для того, щоб встигнути розглянути всі 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу, народні депутати мають працювати інтенсивніше, ніж минулого сесійного тижня.
Раніше Парубій заявляв, що Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня, перед позачерговими виборами до парламенту.