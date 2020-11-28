ВР рассмотрит проект нового Госбюджета после 7 декабря - нардеп

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 32617 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 52327 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 65395 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 79044 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110531 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113068 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125422 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховная Рада сможет рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год только после 7 декабря. Об этом сообщил на своем Telegram-канале заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам совещания глав фракций, представителей правительства и Офиса Президента, которое состоялось в субботу, передает УНН.

"Бюджет-2021: на следующей неделе не будет. Будет внеочередная сессия после 7 декабря", - написал нардеп.

Так, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на субботу, 28 ноября, большое совещание, на котором анонсировалось обсуждение ключевых вопросов, которые будет рассматривать парламент в декабре.

Напомним, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 в четверг, 26 ноября. А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 года уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

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