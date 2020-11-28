ВР розгляне проект нового Держбюджету після 7 грудня – нардеп

“Бюджет-2021: на наступному тижні не буде. Буде позачергова сесія після 7 грудня", - написав нардеп.

Так, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, на якій анонсувалося обговорення ключових питань, які розглядатиме парламент у грудні.

Нагадаємо, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 у четвер, 26 листопада. А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.