ВР розгляне проект нового Держбюджету після 7 грудня – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Верховна Рада зможе розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік лише після 7 грудня. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі заступник глави парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк за підсумками наради голів фракцій, представників уряду та Офісу Президента, що відбулась у суботу, передає УНН.
“Бюджет-2021: на наступному тижні не буде. Буде позачергова сесія після 7 грудня", - написав нардеп.
Так, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, на якій анонсувалося обговорення ключових питань, які розглядатиме парламент у грудні.
Нагадаємо, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 у четвер, 26 листопада. А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.