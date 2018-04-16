ВР рассмотрит назначение аудитора НАБУ после майских праздников - Кононенко

"Относительно аудитора НАБУ - голосование (в четверг - ред.) это невозможно, потому что комитет определился с новым конкурсом и сроками подачи заявок. Поэтому аудитор НАБУ у нас, согласно утвержденному графику, будет уже после майских праздников. Относительно КСУ - Рада должна определиться относительно двух судей от парламента и, возможно, в четверг этот вопрос будет в повестке дня", - добавил Кононенко.

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Ранее Кононенко сообщил, что фракция Блок Петра Порошенко поддержит избрание новых членов Центральной избирательной комиссии в четверг.