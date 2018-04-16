ВР розгляне призначення аудитора НАБУ після травневих свят - Кононенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Питання обрання двох членів Конституційного суду України може бути внесенно в порядок денний парламенту в цей четвер, а питання аудитора НАБУ - уже після травневих свят. Про це після засідання фракції БПП повідомив народний депутат України Ігор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“По аудитору НАБУ — голосування (в четвер — ред.) це не можливо, бо комітет визначився з новим конкурсом і термінами подання заявок. Тому аудитор НАБУ у нас, згідно затвердженого графіку, буде вже після травневих свят. По КСУ — рада має визначитись щодо двох суддів від парламенту і можливо в четвер це питання буде в порядку денному”, — додав Кононенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет ВР оголосив конкурс на аудиторів НАБУ і АРМА
Раніше Кононенко повідомив, що фракція Блок Петра Порошенка підтримає обрання нових членів Центральної виборчої комісії в четвер.