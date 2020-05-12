ВР рекомендовали заслушать на внеочередном заседании доклад главы НБУ Смолия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует включить в повестку дня внеочередного заседания ВРУ 13 мая выступление главы НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВРУ.
"Комитет принял решение принять к сведению доклад главы НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка, который был заслушан и обсужден в пятницу, 8 мая. Комитет также рекомендует поддержать включение в повестку дня внеочередного заседания ВР 13 мая 2020 года выступление главы НБУ Якова Смолия с целью представления им доклада о деятельности Нацбанка", - говорится в сообщении.
Отмечается, Верховная Рада Украины завтра, 13 мая, начнет внеочередное заседание с часа вопросов к правительству и отчета Национального банка Украины.