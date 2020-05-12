ВР рекомендували заслухати на позачерговому засіданні доповідь голови НБУ Смолія

"Комітет прийняв рішення взяти до відома доповідь голови НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку, яка була заслухана і обговорена у п’ятницю, 8 травня. Комітет також рекомендує підтримати включення до порядку денного позачергового засідання ВР 13 травня 2020 року виступ голови НБУ Якова Смолія з метою представлення ним доповіді про діяльність Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, Верховна Рада України завтра, 13 травня, розпочне позачергове засідання із години запитань до уряду та звіту Національного банку України.