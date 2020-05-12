ВР рекомендували заслухати на позачерговому засіданні доповідь голови НБУ Смолія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує включити до порядку денного позачергового засідання ВРУ 13 травня виступ голови НБУ Якова Смолія щодо діяльності Нацбанку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВРУ.
"Комітет прийняв рішення взяти до відома доповідь голови НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку, яка була заслухана і обговорена у п’ятницю, 8 травня. Комітет також рекомендує підтримати включення до порядку денного позачергового засідання ВР 13 травня 2020 року виступ голови НБУ Якова Смолія з метою представлення ним доповіді про діяльність Нацбанку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, Верховна Рада України завтра, 13 травня, розпочне позачергове засідання із години запитань до уряду та звіту Національного банку України.