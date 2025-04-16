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ВР приняла законопроект о ликвидации схем по выкупу коммунального имущества: о чем речь

Киев • УНН

 • 2194 просмотра

Рада приняла закон №12230, отменяющий выкуп госимущества арендаторами по заниженной цене. Отныне продажа только через аукцион, а арендатор имеет приоритет выкупа или компенсацию.

ВР приняла законопроект о ликвидации схем по выкупу коммунального имущества: о чем речь

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, исключающий право арендатора на прямой выкуп государственных и коммунальных объектов. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12230.

Детали

"№12230 - закрытие схемы выкупа коммунального имущества через неотъемлемые улучшения принято. "За" в целом - 243", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, исключается норма, по которой приватизация объектов государственной или коммунальной собственности, переданных в аренду, может осуществляться путем выкупа. Вместо этого остается только норма о продаже на аукционе.

Если арендатор произвел неотъемлемые улучшения, например, капитальный ремонт или модернизацию, которая повысила стоимость имущества не менее чем на 25%, он получает преимущественное право выкупа по самой высокой цене, предложенной на открытых торгах.

Если он отказывается или нарушает правила, имущество переходит к другому покупателю, а арендатору компенсируют расходы на улучшение.

Как заявила инициатор законопроекта, нардепка Анастасия Радина, законопроект блокирует возможность покупать коммунальное имущество по заниженным ценам.

"Парламент поставил точку в существовании схемы выкупа коммунального имущества за бесценок через так называемые неотъемлемые улучшения. То есть когда арендатор имел право купить имущество, если осуществил там неотъемлемые улучшения стоимостью более четверти стоимости самого объекта", – пояснила парламентарий.

Она добавила, что в рамках этой схемы оценку стоимости объекта и неотъемлемых улучшений заказывает сам арендатор, это позволяет манипулировать цифрами, занизить фактическую стоимость имущества и приобрести его за копейки без конкуренции.

По словам Радиной, нередко схема действовала при поддержке местных властей, о чем неоднократно рассказывали журналисты-расследователи. "Из-за этого страдают жители громад: их имущество разбазаривается, при этом в местный бюджет вместо рыночной цены выкупленного имущества поступают крохи – в среднем на 45% меньше, чем могло бы поступить от продажи по рыночной стоимости", – отметила председатель антикоррупционного комитета.

Парламентарий подчеркнула, что законопроект №12230 вводит открытые прозрачные аукционы по продаже коммунального имущества. Арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по самой высокой цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотъемлемые улучшения от нового владельца имущества по реальным расчетам.

"Все это значительно усложнит дерибан коммунальной собственности на местах, особенно в крупных городах, и поможет общинам заработать на своем имуществе справедливую рыночную стоимость. А средства направить на насущные нужды, которых сейчас хватает", – подытожила Радина.

Напомним

Правительство урегулировало вопрос оплаты за аренду государственного и коммунального имущества в период военного положения, в частности освободило от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу.

Павел Башинский

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