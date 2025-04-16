ВР ухвалила законопроєкт про ліквідацію схем з викупу комунального майна: про що йдеться

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19915 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 86792 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 46061 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 51616 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 58268 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101902 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 92489 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35984 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60930 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110409 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 2714 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 86798 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 103615 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101907 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 92494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 62259 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31788 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32670 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33779 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35954 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

ВР ухвалила законопроєкт про ліквідацію схем з викупу комунального майна: про що йдеться

Київ • УНН

 • 2892 перегляди

Рада ухвалила закон №12230, що скасовує викуп держмайна орендарями за заниженою ціною. Відтепер продаж лише через аукціон, а орендар має пріоритет викупу або компенсацію.

ВР ухвалила законопроєкт про ліквідацію схем з викупу комунального майна: про що йдеться

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який виключає право орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12230.

Деталі

"№12230 закриття схеми викупу комунального майна через невідʼємні поліпшення прийнято. "За" в цілому - 243", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, виключається норма, за якою приватизація об’єктів державної або комунальної власності, переданих в оренду, може здійснюватися шляхом викупу. Натомість залишається лише норма стосовно продажу на аукціоні.

Якщо орендар зробив невід’ємні поліпшення, наприклад, капітальний ремонт або модернізацію, яка підвищила вартість майна не менше ніж на 25%, він отримує переважне право викупу за найвищою ціною, запропонованою на відкритих торгах.

Якщо він відмовляється або порушує правила, майно переходить до іншого покупця, а орендарю компенсують витрати на поліпшення.

Як заявила ініціаторка законопроєкту, нардепка Анастасія Радіна, законопроєкт блокує можливість купувати комунальне майно за заниженими цінами.

"Парламент поставив крапку в існуванні схеми викупу комунального майна за безцінь через так звані невідʼємні поліпшення. Тобто коли орендар мав право купити майно, якщо здійснив там невід’ємні поліпшення вартістю понад чверть вартості самого об’єкта", – пояснила парламентарка.

Вона додала, що у межах цієї схеми оцінку вартості об’єкта і невід’ємних поліпшень замовляє сам орендар, це дозволяє маніпулювати цифрами, занизити фактичну вартість майна та придбати його за копійки без конкуренції.

За словами Радіної, нерідко схема діяла за підтримки місцевої влади, про що неодноразово розповідали журналісти-розслідувачі. "Через це страждають мешканці громад: їхнє майно розбазарюється, натомість у місцевий бюджет замість ринкової ціни викупленого майна надходять крихти – у середньому на 45% менше, ніж могло б надійти від продажу за ринковою вартістю", – зазначила голова антикорупційного комітету.

Парламентарка наголосила, що законопроєкт №12230 запроваджує відкриті прозорі аукціони з продажу комунального майна. Орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна за реальними розрахунками.

"Усе це значно ускладнить дерибан комунальної власності на місцях, особливо у великих містах, та допоможе громадам заробити на своєму майні справедливу ринкову вартість. А кошти спрямувати на нагальні потреби, яких зараз не бракує", – підсумувала Радіна.

Нагадаємо

Уряд врегулював питання оплати за оренду державного та комунального майна у період воєнного стану, зокрема звільнив від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаНерухомість
Верховна Рада
Ярослав Железняк
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40