ВР ухвалила законопроєкт про ліквідацію схем з викупу комунального майна: про що йдеться

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який виключає право орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12230.

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"№12230 закриття схеми викупу комунального майна через невідʼємні поліпшення прийнято. "За" в цілому - 243", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, виключається норма, за якою приватизація об’єктів державної або комунальної власності, переданих в оренду, може здійснюватися шляхом викупу. Натомість залишається лише норма стосовно продажу на аукціоні.

Якщо орендар зробив невід’ємні поліпшення, наприклад, капітальний ремонт або модернізацію, яка підвищила вартість майна не менше ніж на 25%, він отримує переважне право викупу за найвищою ціною, запропонованою на відкритих торгах.

Якщо він відмовляється або порушує правила, майно переходить до іншого покупця, а орендарю компенсують витрати на поліпшення.

Як заявила ініціаторка законопроєкту, нардепка Анастасія Радіна, законопроєкт блокує можливість купувати комунальне майно за заниженими цінами.

"Парламент поставив крапку в існуванні схеми викупу комунального майна за безцінь через так звані невідʼємні поліпшення. Тобто коли орендар мав право купити майно, якщо здійснив там невід’ємні поліпшення вартістю понад чверть вартості самого об’єкта", – пояснила парламентарка.

Вона додала, що у межах цієї схеми оцінку вартості об’єкта і невід’ємних поліпшень замовляє сам орендар, це дозволяє маніпулювати цифрами, занизити фактичну вартість майна та придбати його за копійки без конкуренції.

За словами Радіної, нерідко схема діяла за підтримки місцевої влади, про що неодноразово розповідали журналісти-розслідувачі. "Через це страждають мешканці громад: їхнє майно розбазарюється, натомість у місцевий бюджет замість ринкової ціни викупленого майна надходять крихти – у середньому на 45% менше, ніж могло б надійти від продажу за ринковою вартістю", – зазначила голова антикорупційного комітету.

Парламентарка наголосила, що законопроєкт №12230 запроваджує відкриті прозорі аукціони з продажу комунального майна. Орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна за реальними розрахунками.

"Усе це значно ускладнить дерибан комунальної власності на місцях, особливо у великих містах, та допоможе громадам заробити на своєму майні справедливу ринкову вартість. А кошти спрямувати на нагальні потреби, яких зараз не бракує", – підсумувала Радіна.

Нагадаємо

Уряд врегулював питання оплати за оренду державного та комунального майна у період воєнного стану, зокрема звільнив від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу.