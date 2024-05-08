Уряд звільнив від орендної плати за держмайно тих, кого призвали на військову службу
Київ • УНН
Уряд звільнив фізичних осіб та приватних підприємців, призваних на військову службу, від сплати орендної плати за державне та комунальне майно під час воєнного стану, а також припинив нарахування орендної плати орендарям державного та комунального майна на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях.
Уряд врегулював питання оплати за оренду державного та комунального майна у період воєнного стану, зокрема звільнив від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу. Про це УНН повідомляє із посиланням на урядовий портал.
Деталі
Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 27 травня 2022 року № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану".
Зокрема, зміни:
- Звільняють від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу;
- Припиняють нарахування орендної плати орендарям державного та комунального майна, розташованого на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;
- Дозволяють комунальним підприємствам, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, оренду державного майна без проведення аукціону для цілей облаштування гуртожитків для ВПО за ціною 1 гривня за 1 квадратний метр площі.
Відповідні зміни були розроблені Фондом державного майна України у співпраці з Мінреінтеграції та іншими відомствами.
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