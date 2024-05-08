Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

Правительство урегулировало вопрос оплаты за аренду государственного и коммунального имущества в период военного положения, в частности освободило от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.

Детали

Правительство внесло изменения в постановление КМУ от 27 мая 2022 года № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения".

В частности, внесенные изменения:

Освобождают от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу;

Прекращают начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях;



Позволяют коммунальным предприятиям, которые полностью или частично финансируются за счет местного бюджета, аренду государственного имущества без проведения аукциона для целей обустройства общежитий для ВПЛ по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.



Соответствующие изменения были разработаны Фондом государственного имущества Украины в сотрудничестве с Минреинтеграции и другими ведомствами.

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