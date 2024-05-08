Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  97420 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  99201 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  162351 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149081 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148892 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  238401 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109843 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120654 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120726 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120946 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Новости по теме
Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

  •  2990 просмотра
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

  •  2467 просмотра
Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

  •  3864 просмотра
Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

  •  5537 просмотра
Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

  •  4594 просмотра
Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

  •  10282 просмотра
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

  •  10170 просмотра
Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

  •  10348 просмотра
Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

  •  9995 просмотра
Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева

Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева

  •  10025 просмотра

Популярные

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

  •  52555 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

  •  40161 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

  •  34173 просмотра
Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

  •  113905 просмотра
Россияне атаковали объекты генерации в шести областях

Россияне атаковали объекты генерации в шести областях

  •  100273 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  197427 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  238401 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  238226 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  347759 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  503549 просмотра

Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

Правительство освободило физических лиц и частных предпринимателей, призванных на военную службу, от уплаты арендной платы за государственное и коммунальное имущество во время военного положения, а также прекратило начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях.

Общество •   •  2990 просмотра
Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.

Общество •   •  2467 просмотра
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксеном российский воздушный террор, усиление противовоздушной обороны Украины, поставки боеприпасов, поддержку энергетического сектора, ускорение доставки пакетов помощи и ускорение передачи Украине самолетов F-16.

политика •   •  3864 просмотра
Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

Футболиста Николая Сираша из закарпатского ФК "Хуст" сотрудники ТЦК задержали на городском вокзале, поскольку он не имел законных оснований или должным образом оформленной брони для освобождения от мобилизации.

Война •   •  5537 просмотра
Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

Московский городской суд оставил заместителя министра обороны тимура иванова под стражей после рассмотрения апелляционной жалобы защиты, причем слушание проходило в закрытом режиме без допуска журналистов.

Новости Мира •   •  4594 просмотра
Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

россияне безуспешно пытались штурмовать район Крынки с воды на водных мотоциклах, но их попытки провести штурмовую операцию с открытой поверхности были сорваны.

Война •   •  10282 просмотра
Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

На Киевщине задержали предательницу, которая работала на спецслужбы рф и пыталась помочь россии захватить Киев во время вторжения, фиксируя места дислокации украинских защитников.

Криминал и ЧП •   •  10170 просмотра
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру, что заставило ЕС срочно призвать к усилению систем противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  10348 просмотра
Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

Железнодорожники завершили ремонт поврежденного обстрелами пути на станции Херсон, и теперь поезда в Херсон и из Херсона курсируют по расписанию.

Общество •   •  9995 просмотра
Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева

Поэтессе Лине Костенко и бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному Киевсовет присвоил звание Почетного гражданина Киева.

Общество •   •  10025 просмотра
Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева