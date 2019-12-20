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ВР предварительно приняла отмену регистрации книги учета для ФЛП

ВР предварительно приняла отмену регистрации книги учета для ФЛП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей имеет целью совершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.

Законопроектом предусматривается отмена требования обязательной регистрации книги учета доходов и книгу учета доходов и расходов, а также отмену обязанности ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступают, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Кроме того, проект закона предусматривает улучшение электронного взаимодействия с налоговым органом, определяет, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавших заявление о желании получать документы через электронный кабинет, чем значительно будут уменьшены расходы государственного бюджета и улучшено взаимодействие с налогоплательщиком.

Парламентарии определили законопроект неотложным и сократили сроки подачи альтернативных законопроектов. Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов Украины.

Напомним, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал законопроект для упрощения взаимодействия с налоговой, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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