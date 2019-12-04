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Дубілет анонсував законопроект про скасування книги обліку для деяких ФОПів

Дубілет анонсував законопроект про скасування книги обліку для деяких ФОПів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував законопроект для спрощення взаємодії з податковою, зокрема, щодо скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні разом з Ярославом Железняком реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою. Із найцікавішого - скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ", - повідомив Дубілет.

З його слів, цього тижня було зібрано чи не рекордну кількість підписів за цей законопроект від депутатів з усіх фракцій.

Нагадаємо, Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій.

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