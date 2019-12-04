Дубілет анонсував законопроект про скасування книги обліку для деяких ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував законопроект для спрощення взаємодії з податковою, зокрема, щодо скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні разом з Ярославом Железняком реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою. Із найцікавішого - скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ", - повідомив Дубілет.
З його слів, цього тижня було зібрано чи не рекордну кількість підписів за цей законопроект від депутатів з усіх фракцій.
Нагадаємо, Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій.