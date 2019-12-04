Дубилет анонсировал законопроект об отмене книги учета для некоторых ФЛП

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. С самого интересного - отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС", - сообщил Дубилет.

По его словам, на этой неделе было собрано чуть ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций.

Напомним, Дубилет анонсировал э-сервис вместо бумажных квитанций.