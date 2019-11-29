Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні має з'явитися електронний сервіс, який замінить паперові квитанції про оплату, наприклад, паспорта, аліментів, мит. Його запуск не виключений протягом 1-3 місяців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає УНН.
"Ми плануємо запустити сервіс, який дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою)", - зазначив Дубілет.
З його слів, буде створено веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої зможуть підключитись будь-які українські банки.
"Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції - і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним ЕЦП. Таким чином, ви зможете зробити платіж з (будь-якого - ред.) банку, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику", - відзначив міністр.
Він анонсував і ухвалення постанови, якою усі держоргани зобов'яжуть переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції. "Також ми маємо прописати вимоги до генерації номерів цих квитанцій, щоб їх не можна було підбирати перебором... Але то техніка", - вів далі Дубілет.
Він зауважив, що цей сервіс знадобиться і приватному бізнесу, адже часто квитанції просять не тільки чиновники.
"З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців", - підсумував урядовець.
Раніше Дубілет планував запустити в Україні електронні довіреності.